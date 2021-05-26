Кулеба попросив генсека ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до генеральної секретарки ОБСЄ Гельги Шмід з проханням приділяти більше уваги ситуації в окупованому Криму.

Про це він повідомив на спільній зі Шмід пресконференції в Києві за підсумками переговорів, передає кореспондент Укрінформу.

"І сьогодні я звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяв значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму і збільшив кількість своїх зусиль на кримському напрямку. Нам потрібно, щоб ОБСЄ приділяло більше уваги одностороннім крокам Росії, які підривають базові принципи та зобов'язання ОБСЄ", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що сторони під час зустрічі обговорили врегулювання українсько-російського збройного конфлікту. Глава МЗС підкреслив, що Україна цінує зусилля ОБСЄ і Спеціальної моніторингової місії.

Кулеба запевнив генеральну секретарку, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід цього тижня здійснює візит до України, під час якого вона планує впродовж 26-30 травня зустрітися з високопосадовцями та відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил.