Кулеба - про шлях України до НАТО: Процес розтягнувся непристойно довго

Україна не має розуміння, коли отримає ПДЧ в НАТО, її євроатлантична інтеграція розтягнулася на непристойно довго.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ, але власне це та відверта розмова, вона, до речі, дуже дружня, відверта розмова, яку ми маємо з НАТО, про те, що інтеграція не може бути безкінечна", - сказав Кулеба.

Міністр також згадав про нещодавню свою зустріч з одним з очільників делегації на Бухарестському саміті у 2008 році, який сказав Кулебі, що йому здавалося, що набуття Україною і Грузією членства в НАТО займе буквально декілька років.

"Але процес розтягнувся і він розтягнувся на вже непристойно довго. Тому я думаю, всім потрібно більш прагматично і практично підходити до цього питання, тому що не може бути безкінечної інтеграції. Все повинно мати свою визначеність і свою чіткість", - наголосив глава української дипломатії.

Кулеба зауважив, що і НАТО, і Україна переконані, що вони роблять один одного міцнішими, і наша країна продовжить робити реформи, необхідні для євроатлантичної інтеграції.

"Секретар НАТО сьогодні позитивно оцінив українські реформи і подякував Президенту України за відданість курсу реформ", - звернув увагу міністр.

Посадовець зазначив, що Україна відверто говоритиме про членів Альянсу, які не зацікавлені в українських реформах, а просто прикриваються цим аргументом для того, щоб стримувати її євроатлантичну інтеграцію.

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави висловив переконання, що без такої держави як Україна, Альянс буде слабкішим.