Кулеба – про зустріч Зеленського у Брюсселі: Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів

Зустріч Президента України Володимира Зеленського, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона - це важливий політичний сигнал.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

«Ця зустріч - важливий політичний сигнал. Володимир Зеленський чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів», - заявив Кулеба.

15 грудня Президент України Володимир Зеленський, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронню зустріч щодо питань врегулювання ситуації на сході України й закликали Російську Федерацію до конструктиву в Нормандському форматі.