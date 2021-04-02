Кулеба: "Розмова Зеленського з Байденом була ініційована США"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що телефонну розмову ініціювала американська сторона. Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає "РБК-Україна".

Кулеба зазначив, що телефонна розмова президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулася у вихідний день в США.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу наголосити, що сьогодні у США вихідний день і попри це, президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав він.

Міністр додав, що Байден зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася перша розмова Байдена з Зеленським. Говорили про російську агресію, реформи в Україні, боротьбу з корупцією та ситуацію з COVID.