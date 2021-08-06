Кулеба розповів про план саміту "Кримська платформа"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що саміт "Кримська платформа" буде поділено на два блоки.

ТСН він розповів про кожен з них детально.

Саміт має відбутися 23 серпня у столичному конференц-центрі "Парковий".

"Назва обрана не випадково. Це буде саме саміт глав держав, урядів, парламентів і керівництва міжнародних організацій", - повідомив Кулеба.

За його словами, почнеться саміт з виступу президента України Володимира Зеленського. Після глави держави слово надасться також голові ВРУ Дмитру Разумкову, прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Згодом виступатимуть очільники іноземних делегацій, лідер кримськотатарського народу та представник експертної мережі "Кримської платформи".

"Це не буде зустріч, щоб просто зробити політичні заяви. Все серйозніше. Країни-засновниці Кримської платформи створять дієвий міжнародний механізм і приймуть спільну Декларацію учасників міжнародної Кримської платформи, як ми її називаємо між собою в побуті, Кримську декларацію", - повідомив Кулеба.

Згодом Зеленський разом з очільниками іноземних делегацій відвідає Офіс "Кримської платформи".

Після цього відбудеться другий блок саміту, який містить чотири тематичні панелі для обговорення: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про те, що брати участь в експертній мережі Кримської платформи погодилися 180 експертів з 33 країн.

При цьому за словами президента Володимира Зеленського, участь в саміті Кримської платформі, запланованому на 23 серпня, підтвердили 29 країн. За його словами, це не остаточний список країн, які під час саміту повинні підписати декларацію про спільні домовленості і наміри.

Щоправда, незадовго до цього перша заступниця голови міністра закордонних справ Еміне Джапарова розповіла про те, що список країн, які підтвердили участь в саміті, поки не розкривають. Адже Росія намагається дискредитувати Кримську платформу і зробити так, щоб саміт відвідали якомога менше країн. Для цього, як зазначила Джапарова, РФ задіяла всі важелі тиску і шантажу.

