Кулеба у Вашингтоні зустрівся з міністром оборони США Остіном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до США зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють у комінюке української та американської сторони.

"Міністр Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України, та готовність США і союзників далі надавати Україні допомогу, необхідну для самозахисту", - зазначає Пентагон.

Ллойд Остін також схвально висловився про стриману реакцію України на дестабілізуючі дії Росії і фальшиві звинувачення.

Дмитро Кулеба подякував США за вже надану допомогу.

"Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони. Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку", - зазначають у комюніке МЗС.

Сторони домовились продовжувати консультації на вищому військово- політичному рівні.

Також глава МЗС України зустрівся з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.