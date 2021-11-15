Кулеба закликає посилити санкції проти Кремля

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз посилити санкції проти Росії

За його словами, Росія звикла до слів про стурбованість та не очікує переходу Союзу до реальних дій.Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на Polskie Radio.

Зазначається, що Кулеба звернувся із закликом щодо санкцій у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яку організувала польська сторона. При цьому, він нагадав про скупчення російських військових біля кордонів України, яке триває на тлі штучно спровокованої міграційної кризи.

"Я думаю, Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти від слів до справи. В інтересах Європейського Союзу показати, що Росія помиляється", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює робочий візит до Брюсселя.

Наразі міграційна криза, штучно створена Білоруссю, посилюється. 8 листопада з Білорусі до Польщі вирушила велика колона мігрантів. У ніч на 13 листопада мігранти застосували щодо польських служб сльозогінний газ та намагалися прорватися через кордон. Польські прикордонники оприлюднили відео, як білоруські військові при цьому намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини.

У зв'язку з міграційною кризою кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть близько 8,5 тисяч військовослужбовців Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, у МВС визначили приблизно 10 ділянок кордону, де можуть відбуватися основні підходи мігрантів до державного кордону з Україною.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях.

Depo

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