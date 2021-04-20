Кулеба застеріг світ від наративу про Росію як "фортецю", оточену Україною й НАТО

Кремль для виправдання подальшої агресії проти України в очах міжнародної спільноти та власного населення може вдатися до застарілого наративу про Росію як фортецю в облозі, оточену Україною і НАТО, тож світу варто зберігати пильність, щоб не піддатися на цей трюк.

Про це у вівторок під час онлайн-пресконференції для іноземних ЗМІ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра, 21 квітня, Володимир Путін виступить з промовою до Федеральних зборів РФ. Ми передбачаємо, що в цій промові він може зробити якісь заяви стосовно України. Я хочу попередити світ, що ми можемо знову почути певні хибні наративи. Він (Путін) може намагатися представити Росію як фортецю в облозі, яка оточена НАТО й ворогами. Ми - країна, яка має один з найбільш протяжних кордонів з Росією. Ми не маємо військ НАТО в Україні, натомість ми маємо понад 100 тисяч російських військ на наших кордонах. Це дає чітку відповідь на те, хто й кому погрожує", - зауважив Кулеба.

Як повідомлялося, 21 квітня Путін звернеться до Федеральних зборів РФ із щорічним посланням. 23 квітня оголошені збори верхньої палати російської Ради Федерації, єдиним питанням для розгляду якої, за повідомленнями російських ЗМІ, може бути дозвіл Путіну на застосування збройних сил РФ за кордоном, як це вже траплялося у 2014 році.

Тим часом Росія продовжує нарощувати ударні військові підрозділи поблизу кордонів України, що викликає глибоке занепокоєння у ЄС, в США та в інших демократичних країнах світу.

Водночас в офіційних російських ЗМІ продовжується широка інформаційна компанія брехні та провокацій з метою дискредитації України та виправдання військового втручання Росії під приводом "захисту російськомовного населення".

В понеділок, 19 квітня, міністр закордонних справ Кулеба взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, які підтвердили непохитну підтримку Євросоюзу суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Політична Думка

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