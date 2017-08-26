При этом он отметил, что от России никто не ожидал нарушения суверенитета Украины.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает отказ Киева от ядерного оружия правильным решением. Об этом он сказал в интервью журналисту Андрею Пальчевскому на Прямом.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс", - сказал Волкер.

Он отметил, что сейчас существуют большие проблемы в сфере безопасности с Россией, на Востоке и в связи с аннексией Крыма.

"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так сделать. Никто не ожидал, что появится такая проблема над которой мы должны работать. Восстановление суверенитета в Украине должно происходить посредством системы безопасности в Украине", - говорит американский спецпредставитель.

Волкер призвал задуматься о жизни людей на востоке Украины, которые, по его словам, помимо прочего, не владеют информацией о происходящем в Киеве.

"Сейчас это очень драматичная история... Сейчас я вижу, что это было правильным решением в 1994 году с Будапештским меморандумом. И мы продолжаем работать над развитием Украины как успешной державы, восстанавливать ее суверенитет", - подчеркнул Волкер.