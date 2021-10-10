Лікар Саакашвілі повідомив про погіршення стану політика: потрібна госпіталізація

Особистий лікар екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив про погіршення стану ув'язненого політика і необхідності його госпіталізації до медичного закладу. Про це інформують "Новини Грузії", пише УНН.

Саакашвілі з дня затримання оголосив голодування в знак протесту проти висунутих проти нього звинувачень. Протягом десяти днів він відмовлявся від їжі, періодично вживаючи тільки соки і воду з медом.

"Його стан досить серйозно погіршився ... Два дні тому він виглядав зовсім інакше, а тепер справа складніша. Йому стало складно ходити, трохи важко говорити і так далі ... Він відмовляється приймати мед і соки і тепер п'є тільки воду", - сказав Кипшидзе.

Він уточнив, що екс-президент фактично нічого не їсть уже два тижні.

"Офіційно ми говоримо, що він голодував десять днів, але це не десять днів, я думаю, що вже 14-15 днів. Я не знаю, як він приїхав до Грузії, але він сказав мені, що нічого не їв в дорозі, і він нічого не їв в Батумі, у нього не було там їжі", - розповів він.

За словами лікаря, ситуацію з голодуванням ускладнює те, що у Саакашвілі є рідкісне захворювання, про яке екс-президент ніколи не говорив в ЗМІ, - таласемія крові - спадкове генетичне захворювання, яке виникає при пошкодженні генів гемоглобіну.

"При цій хворобі крові не може бути абсолютно ніякого голодування", - додав він.

1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.