Лерос оприлюднив нову частину "плівок Єрмака де фігурує новий міністр (відео)

Народний обранець Гео Лерос заявив, що новообраний міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нібито отримав свою посаду з допомогою скандального брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.

Відповідне відео він опублікував на платформі Youtube.

За його словами, Лещенко допоміг колишньому очільнику земельного агентства Олександру Луцькому зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Лерос зауважив, що Луцький прагне очолити Геокадастр, проте йому потрібно виграти конкурс.

На думку нардепа, це питання має вирішити Денис Єрмак за певну винагороду.

Лерос наголосив, що нібито є багато доказів того, що Луцький платив Єрмаку за посаду.

Зокрема, він зазначив, що Луцький заплатив $100 тисяч за посаду очільника Геокадастру, однак не зміг сісти в крісло очільника відомства, адже колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастру Дениса Башлика.

Тоді Луцький на записі заявив, що прем'єр "наклав на президента у повний зріст".

Вголос

https://vgolos.com.ua