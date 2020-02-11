Лутковская заявила, что ушла из трехсторонней группы по Донбассу по собственному желанию

11 февраля Валерия Лутковская сообщила LB.ua, что покинула с должность представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по собственному желанию.

"Это было по моему желанию. Работать без полномочий и любых возможностей было достаточно трудно. Я просила Офис президента и главу ТКГ Леонида Кучму прописать полномочия или назначить человека с соответствующими полномочиями", - рассказала Лутковская.

По ее словам, ОПУ решил на ее место назначить человека, который имеет соответствующие полномочия и является профессионалом.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Лутковской генера-майора СБУ Геннадия Кузнецова.

Лутковская была представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ с июня 2019 года. В основном она занималась вопросами обмена удерживаемыми лицами.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.



