Луценко требует уволить прокуроров, скрывших доходы

Дискредитированные прокуроры, которые скрыли свои доходы, должны быть уволены

Об этом во время отчета о работе в 2016 году, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Depo.ua.

"Руководителю Генинспекции поручаю активизировать все устаревшие дела - в отношении тех, кто скрывал в декларации имущество, тех, кто вообще их не заполнял. У нас десятки таких есть. Все дискредитированные должны быть уволены из прокуратуры", - отметил Луценко.

Напомним, что в прошлом году прокуроры уже должны были заполнить декларации о своих доходах.

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