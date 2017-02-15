Луценко уволил следователя ГПУ из-за кражи талонов на бензин

Представитель генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Луценко уволил следователя ГПУ, который украл талоны на бензин.

Об этом она написала на своей странице в соцсети, новость передает "Пресса Украины".

"Служебное расследование закончилось выговором. Меня это не устраивает. Соответствующее поручение получил руководитель Генинспекции. Несколько дней назад моему приказу господин Алфимов был уволен из органов прокуратуры", - сказал Луценко.

Сарган рассказала, что генеральный прокурор Юрий Луценко все-таки принял решение об увольнении следователя ГПУ Алексея Алфимова после кражи талонов на горючее.

Ранее сообщалось, что сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Кропивницком на взятке в 100 тысяч гривен двух руководителей объединенной налоговой инспекции ГФС.

Напоминаем, сотрудники службы безопасности Украины задержали на Херсонщине на взятке заместителя руководителя Каховской местной прокуратуры, который требовал у предпринимателя 300 тысяч гривен.