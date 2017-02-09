Луценко: За рисунки Гончаренко возле посольства ФРГ открыто уголовное производство

По факту хулиганских действий народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко у посольства ФРГ в Киеве 8 февраля прокуратурой столицы начато уголовное производство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"По факту хулиганских действий у посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и беспристрастное расследование данного факта", - написал Луценко.

InfoResist

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