Ляшко считает, что Гонтарева должна ответить за свою деятельность

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" назвал благой вестью для граждан страны заявление Валерии Гонтаревой об отставке с поста главы Национального банка страны.

"Это благая весть для украинцев, но Гонтарева должна нести ответственность за свою деятельность. Гонтарева должна отвечать за свою деятельность - не отставка, а уголовная ответственность и тюрьма", - цитирует РИА Новости Ляшко.

Он подчеркнул, что проводившаяся Гонтаревой политика реформирования банковской системы страны уничтожила более 80 банков и установила монополию российских банков на украинском рынке.

Ранее глава Нацбанка Украины заявила об отставке.

7 днів Ужгородськi

http://7dniv.info/lang-ru