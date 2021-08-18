Міністр Чернишов спростував інформацію про призначення на посаду голови КМДА

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов спростував інформацію про його призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

"Сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України", - написав він у фейсбуці.

Він наголосив, що розвиток регіонів України - пріоритет роботи уряду та Мінрегіону, зокрема. Київщина та місто Київ не є виключенням. "Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей", - додав Чернишов.

Нагадаємо, 16 серпня мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика". Він вважає, що його всупереч Конституції хочуть усунути з посади голови КМДА і призначити туди іншу людину.

За словами Кличка, масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, спрямовані на дискредитацію влади Києва та його особисто.



