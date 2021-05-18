Міноборони розглядає можливість придбання системи ПРО за зразком "Залізного купола"

Міністр оборони Андрій Таран не виключає можливість придбання Україною системи протиракетної оборони, схожої на діючий в Ізраїлі "Залізний купол".

Про це він заявив під час робочої поїздки до ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПvАТ "Мотор Січ".

Як повідомляє пресслужба Міноборони, під час спілкування із представниками ЗМІ Андрій Таран розповів, що Міноборони минулого року розпочало певні дії щодо створення протиракетної оборони України.

За словами міністра, події в Ізраїлі показали актуальність системи протиракетної оборони. Міністр оборони України не виключив можливість придбання чогось на кшталт "Залізного купола" і для забезпечення протиракетного захисту нашої держави.

Нагадаємо, 23 квітня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки.