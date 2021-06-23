Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі

Міністерство оборони України зараз спільно з союзниками формує офіційну позицію щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Наразі військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з цього питання. Після завершення консультацій її буде доведено до громадськості у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

У ньому також зазначено, що збройний інцидент в українських територіальних водах є порушенням міжнародного права.

"Збройний інцидент у територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права", - наголошують у Міноборони.

Як повідомлялося, російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця "Дефендер" у Чорному морі в районі мису Фіолент.

Військового аташе Великої Британії в Москві викликали в Міноборони РФ через інцидент із британським есмінцем у Чорному морі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи попереджувальний вогонь з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі, наголосив на необхідності якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорноморському регіоні.

У свою чергу в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в бік есмінця Великої Британії Defender біля берегів окупованого Криму не було попереджувальних пострілів з боку РФ.