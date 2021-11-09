Мінветеранів: заступник секретаря РНБО Демченко отримав статус учасника бойових дій законно

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій законно.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство у справах ветеранів поінформувало у Фейсбуці.

"До захисту України від перших днів війни залучалися тисячі наших громадян. При наданні офіційного статусу учасника бойових дій стосовно кожної особи відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється перевірка. Вона базується на документальному підтвердженні фактів. Враховуються редакційні особливості до закону у зв'язку із періодичним внесенням змін до нього", - ідеться у дописі.

Мінветеранів оприлюднило відповідь на запит громадянина України М. Мельника щодо надання статусу УБД Демченку.

"Статус учасника бойових дій Демченку Р.М., як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий у 2020 році на основі відомостей про його діяльність у 2014 році", - ідеться у відповіді.

Як заявив у Фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, він знає Демченка з 2014 року.

За його словами "у складний для держави період він (Демченко - ред.) разом з тогочасним головою СММ ОБСЄ Ертурулом Апоканом прискорено встановлював у Дебальцевому спостережні пости Місії, визначаючи їх місця розташування. Ідея з української сторони полягала в тому, щоб показати світові - Дебальцеве під нашим контролем", - написав Залужний.

"Неодноразово мав нагоду пересвідчитися у високому професіоналізмі Руслана Михайловича, його вмінню вирішувати складні завдання та особистій мужності", - заявив Залужний.

У липні 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником.

Демченко працював першим заступником міністра закордонних справ, був радником 5-го Президента України Петра Порошенка з 23 вересня 2014 року.



