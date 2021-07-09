Медведчук залишається під домашнім арештом ще на декілька місяців

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату Віктора Медведчука ще на два місяці. Лідера ОПЗЖ підозрюють в державній зраді.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Суд виніс рішення залишити для Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня. Народному депутату заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Крім того, народний депутат, підозрюваний в зраді, зобов'язаний прибувати до органу досудового розслідування, суд або прокуратури за кожною вимогою, виїжджати з міста Києва та області тільки з дозволу прокурора або суду, утримуватися від спілкування з підозрюваними або свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Рішення суду може бути оскаржене протягом п'яти днів.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в: замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря); передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії); антиукраїнській діяльністі (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють в РФ)

13 травня Печерський райсуд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт. Медведчук повинен здати паспорти і прибувати на допити на вимогу правоохоронців. Прокуратура вимагала відправити депутата у СІЗО із можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

Печерський районний суд продовжив до 11 листопада термін досудового розслідування у кримінальному провадженні про держзраді Медведчука і Козака. Завтра чолі ОТЗЖ будуть також продовжувати арешт.

СБУ завершила розслідування проти двох соратників Медведчука, яких підозрюють в зраді. Обвинувальні акти вже направлено до суду.

UA.NEWS



