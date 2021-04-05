Мендель: Нам давно час сказати голосно, що в Україні є українська російська мова

З моменту ухвалення мовного закону Україна не заговорила українською, але деякі політики використовують її для спекуляцій і конфліктів, а багато громадян країни в боротьбі за мову перетворилися "на янголів із запіненими губами", заявила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Російська мова це - частина культурної спадщини України. Таку думку в ефірі каналу "Дом" 4 квітня висловила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, відповідаючи на запитання глядача.

Чоловік, який відрекомендувався жителем підконтрольної бойовикам "ДНР" Макіївки, розповів, що російські ЗМІ показують "мовні рейди" в магазинах і на ринках України. Він був стурбований мовною політикою Києва і запитав, "чи не будуть утискати за російську".

"Мова - це символ сучасної України, який, на превеликий жаль, дуже часто окремі політики відверто використовують для організації спекуляцій і конфліктів, особливо в гонитві за виборцями на найближчих виборах", - зазначила Мендель.

Що ближче вибори, то наполегливіше такі політики прагнуть "зіштовхнути лобами" українців, які розмовляють українською, і громадян, які розмовляють російською, додала вона.

"Від ухваленого 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, у яких звучить переважно російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови. Безумовно, її треба захищати і її захищено сьогодні. Але мають бути захищеними і громадяни. І неважливо, яку мову вони використовують у побуті... Фактично, в боротьбі за мову деякі українці перетворилися, як кажуть, на янголів із запіненими губами, які вступають у бій за праве діло. І вони породжують вічний дух ненависті в боротьбі за праве діло, завдяки якому зло не має кінця", - заявила Мендель.

Неможливо "насадженням змусити полюбити мову, а узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших", вважає прессекретарка президента.

На її думку, Україні давно пора "піднятися над темою мови".

"Українська мова - куди більше явище, ніж протистояння Росії, і в цьому наше поки не усвідомлене багатство. А російська, точніше українська російська - частина культурного розмаїття нашої країни. Російська не є і не була власністю виключно Росії. Англійську використовують, мабуть, на всіх континентах. Але Британія не вважає англійську лише своєю. Так і Росія не є монополістом російської мови. І нам час давно самим демонополізувати російську мову. І сказати голосно, що в Україні є українська російська мова", - резюмувала вона.

Згідно з опитуванням, яке в лютому провели Київський міжнародний інститут соціології та соціологічна компанія SOCIS, 52,7% громадян України вдома розмовляють українською мовою, 23,5% - російською, 22,5% - двома цими мовами, 1,2% - іншою мовою.

У липні 2019 року в Україні набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до закону, українська мова є обов'язковою для використання в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя.

З січня 2021 року всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів українською мовою, на прохання клієнта можуть використовувати іншу мову, прийнятну для обох сторін. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування і релігійних обрядів. За перші два місяці дії норми мовний омбудсмен отримав майже 1 тис. повідомлень і скарг щодо її недотримання.