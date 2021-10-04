Меркель готова провести нормандську зустріч - Кулеба

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова до закінчення своїх повноважень провести зустріч нормандських радників. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Інтерфакс- Україна, опублікованому у понеділок, 4 жовтня. За його словами, зараз у Нормандському форматі робота на рівні радників ведеться над спробою організувати саміт, який Ангела Меркель хоче провести і готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини. Однак затримка питання спостерігається через російську сторону. "У Нью-Йорку, під час Генеральної Асамблеї ООН, мої німецькі і французькі колеги Хайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату. Я відразу дав згоду. Але Сергій Лавров, як завжди, не знайшов часу і можливості. Тому ситуація невизначена. Якби ми проводили зустріч міністрів, я б обов'язково скористався нагодою зустрічі і підняв тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому", - заявив Кулеба. Глава МЗС висловив думку, що у нормандському форматі повинне обговорюватися питання "Північного потоку-2". "Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на Сході України - це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за підв'язку цих питань і їх обговорення", - сказав Кулеба. Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що новий німецький уряд, який сформують за результатами виборів, буде дуже прагматичним і не буде "антиукраїнським".