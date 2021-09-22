"Ми приймаємо виклик": Єрмак відреагував на обстріл машини Шефіра

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл автомобіля, в якому їхав перший помічник президента Сергій Шефір. Про це він пише на своїй сторінці в Facebook.

Єрмак розповів, що особисто багато років знає водія Шефіра, який постраждав унаслідок замаху. Він назвав його "надійною і сильною" людиною і висловив надію, що життю потерпілого ніщо не загрожує.

Очільник Офісу президента також зазначив, що правоохоронні органи повинні зробити все необхідне, щоб затримати нападника.

"Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками і замовниками", - наголосив чиновник.

Єрмак назвав замах на Шефіра "викликом президенту, а значить і нам усім".

"Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість і закон", - підсумував голова ОП.

Сьогодні під Києвом невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента Сергія Шефіра. Три кулі влучили у водія.

Володимир Зеленський пообіцяв, що замах на його помічника отримає сильну відповідь.

Сам Шефір вважає, що замах є спробою залякати вищий ешелон влади.

У поліції назвали три версії замаху на соратника президента.

InfoResist.org

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