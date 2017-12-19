МИД об обновленной резолюции ООН по Крыму: следующим шагом должна стать деоккупация

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Генеральной ассамблеей ООН обновленной резолюции о нарушении прав человека в Крыму и заявляет, что следующим шагом должна стать деоккупация полуострова.

Как говорится в заявлении МИД, основа для этого сегодня уже заложена.

В МИД отметили, что принятая сегодня резолюция "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" является логичным и последовательным подтверждением решительной позиции международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины, которая была впервые зафиксирована в резолюции 68/262, принятой в 2014 году и развита в резолюции ГА ООН 71/205 в 2016 году.

"Широкая поддержка нашей позиции в вопросе Крыма свидетельствует, что международное сообщество направило четкий сигнал российским оккупационным властям - вопрос Крыма не закрыт, мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а, следовательно, виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить на временно оккупированной ею территории произвол и обеспечить соблюдение международного права", - отмечают в МИД.

В Украине искренне благодарны каждому государству, отдавшему свой голос за резолюцию ГА ООН "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". Соавторами резолюции вместе с Украиной выступили 42 государства с разных континентов (среди них - практически все страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Исландия, Норвегия, Черногория, Турция, Япония, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Палау и др.).

"Мы приветствуем, что в этом году Генассамблея также высказалась в поддержку усилий по освобождению Крыма из-под российской оккупации", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что в контексте ситуации, сложившейся в сфере защиты прав человека в Крыму в результате его незаконного оккупации Россией, особое значение имеют ссылки в резолюции на Женевские конвенции 1949 г. и дополнительный протокол 1977 года.

Одним из центральных элементов резолюции остается до сих пор игнорируемый Россией призыв обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине, на временно оккупированный полуостров для осуществления мониторинга и отчетности о ситуации в соответствии с их мандатом.

"Поддерживаем призыв Генассамблеи ООН по выполнению промежуточного решения (приказа) Международного суда ООН по делу Украины против РФ от 19 апреля 2017 года, которое до сих пор не выполнено Россией. Международное сообщество должно консолидировать усилия и принудить РФ к его выполнению", - подчеркивают украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, за обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" проголосовали 70 стран, воздержались 76 стран, против проголосовали 26, в том числе Россия, Армения, Беларусь, Сербия, Китай, Индия Казахстан.