МОЗ оприлюднило вікову розбивку хворих з COVID-19: В Україні найбільше хворіють люди від 30 до 49 років

Міністерство охорони здоров'я вперше оприлюднило вікову розбивку хворих на коронавірус COVID-19.

Цю статистику представив на брифінгу в п'ятницю головний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років", - повідомив він.

Вік хворих: до 18 - 9% 18-29 - 17% 30-49 - 38% 50-65 - 30% 65+ - 6%

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані.

Він не виключив, що доведеться вводити нові карантинні обмеження, щоби знизити мобільність молоді.

"Потрібно переглядати наші заходи і внести зміни в карантин, щоби вплинути на цю групу населення і скоротити кількість зареєстрованих випадків", - сказав він.

Нагадаємо, на ранок 27 березня в Україні виявили 218 випадків коронавірусної хвороби. П'ятеро людей померли, четверо вилікувалися.