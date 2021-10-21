МЗС перевіряє інформацію про затримання українця в Туреччині

Українські дипломати перевіряють інформацію про затримання у Туреччині громадянина України і з'ясовують деталі справи.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи повідомлення ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України.

Речник МЗС зазначив, що турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили.

"На доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з'ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, отримати дозвіл на його відвідання консулом", - поінформував Ніколенко.

Як повідомили ЗМІ, у Туреччині за звинуваченням у підготовці збройної акції проти чеченської опозиції затримано шістьох підозрюваних, серед яких - громадянин України.