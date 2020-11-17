МЗС України прокоментувало звинувачення Росії щодо невиконання "Мінських угод"

У МЗС України вважають, що Росія вдається до чергової спроби виправдати війну на Донбасі

Як зазначається в заяві, міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення РФ стосовно спроби "дезавуювати Мінські домовленості".

"МЗС РФ оприлюднило коментар свого офіційного представника у зв'язку із нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

У спільній заяві зовнішньополітичних відомств Німеччини і Франції, в якій була дана висока оцінка виконанню українською стороною Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в "Нормандському форматі" (9 грудня 2019 року), зокрема відзначено, що українська сторона, дотримуючись досягнутих у Парижі домовленостей, створила умови для поліпшення ситуації на контрольно- пропускних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях України до настання зими та полегшення становища цивільного населення, відкривши пункти пропуску "Золоте" та "Щастя" у Луганській області, як це і планувалося, 10 листопада 2020 року.

Оцінка МЗС Німеччини і Франції тих зусиль, яких докладає Україна на шляху до послідовного виконання Мінських домовленостей, зокрема рішень, досягнутих на рівні глав держав у "Нормандському форматі", викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики та маніпулятивних звинувачень. Вони не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації щодо України та небажання російської сторони зробити принаймні мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації, сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування.

МЗС України зазначили, що категорично відкидають озвучені РФ звинувачення щодо спроб української сторони "дезавуювати Мінські домовленості".

"Проєкт Плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських угод, який було підготовлено за ініціативи Глави української делегації для участі в ТКГ Леоніда Кравчука та нещодавно представлено на розгляд Тристоронньої контактної групи, містить практичні пропозиції щодо повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів Донецької і Луганської областей та створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі, що повністю відповідає духу та букві "Комплексу заходів з виконання Мінських угод" 2015 року", - повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також відмічається, що стосується роботи КПВВ в районі проведення Операції Об'єднаних сил, то з 10 листопада 2020 року розпочав свою роботу новостворений КПВВ "Щастя", де громадяни можуть скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення банку, а також кімнати матері та дитини.

На КПВВ "Щастя" відкрито сервісний центр, який передбачає надання більше 80 послуг, що значно полегшить вирішення цілої низки гуманітарних проблем для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Продовжується робота з удосконалення обслуговування цивільного населення при перетині КПВВ "Золоте".

"Констатуємо, що незаконні збройні формування продовжують перешкоджати громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування. Мають місце обмеження вільного пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - додали в МЗС України.

Україна, за активної ролі Німеччини та Франції у Нормандському форматі, й надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у рамках "Нормандського формату" і ТКГ.

Очільник української делегації ТКГ Леонід Кравчук у інтерв'ю російському виданню заявив, що Мінські угоди виконати неможливо.

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