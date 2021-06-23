Німеччина у відносинах з РФ має дотримуватися європейської політики - депутат Бундестагу

Європейська політика щодо Росії має бути спільною та сильною.

Про це заявив член Комітету в закордонних справах ЄС німецького Бундестагу Дітмар Нітан під час експертної дискусії "Саміт Кримської платформи: як Україна та трансатлантичні партнери можуть розв'язати питання мілітаризації Криму?", організованої Фондом Маршалла спільно з посольством України у ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Демократія і мир у Європі автократам у Кремлі видаються загрозою. І якщо хтось думає, що завдяки байдужості і "відведенню очей" Росія з ними поводитиметься трохи краще, той буде дуже-дуже великим дурнем", - заявив Нітан.

Він переконаний, що країни ЄС мають дійти згоди, щоб діяти "належним чином" заради захисту демократичних цінностей та чітко говорити з Кремлем.

За словами депутата Бундестагу, треба усвідомлювати, що часи, коли Німеччина мала "особливі відносини" з Росією, минули. І хоча чимало політиків у ФРН хотіли би повернути це, але дедалі більше людей бачать, "що те, що відбувається на Донбасі, в Криму, це не просто агресія проти України, це - агресія проти нашого європейського, західного демократичного способу життя", наголосив Нітан.

"Ми маємо вивчити урок і бути дуже чіткими: Росія має рахуватися з нашим опором. Німеччині, деяким нашим політикам знадобилося занадто багато часу, аби усвідомити це", - визнав член Комітету в закордонних справах ЄС Бундестагу.

Він також висловив переконання, що хай яким буде уряд ФРН, який буде сформований після вересневих парламентських виборів, він проводитиме "східну політику" не просто в "німецькому", а більше в європейському форматі. Не повинно бути окремої німецької Ostpolitik - має бути спільна політика ЄС, яка рішуче протидіє російській агресії, переконаний депутат.

"Ця спільна європейська політика полягає в тому, що ЄС не хоче і не може приймати стратегії Кремля, що необхідно демонструвати більшу солідарність і єдність у Європі і показувати чітко, що ми стоїмо на боці українського народу", - сказав член Бундестагу.

Нітан висловив підтримку ініціативі "Кримська платформа" та наголосив, що її підтримують уряд ФРН, керівнича коаліція і частина опозиційних партій у Бундестазі (вільні демократи та "зелені"). На його думку, Німеччина і ЄС загалом мають відігравати конструктивну та продуктивну роль у просуванні цієї платформи, нести спільну відповідальність.

"Ми не повинні залишати Україну сам на сам у цій роботі", - зауважив політик.

Він вважає, що під егідою Кримської платформи потрібно запроваджувати проєкти та формати, які дадуть "додаткову вартість" у порівнянні з попередніми міжнародними заходами, дадуть змогу залучити максимальну підтримку.

"Проблеми України ... є європейськими проблемами", - підсумував політик.

Як повідомлялося, Кримська платформа - консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, а також досягнення головної мети - деокупація Криму та повного відновлення суверенітету України над півостровом.