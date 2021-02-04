Ініціативою імпічменту Зеленському ОПЗЖ намагається спровокувати кризу в державі - Мендель

Представники партії "Опозиційна платформа - за життя" ініціативою імпічменту Президенту України Володимиру Зеленському намагаються внести розкол і спровокувати внутрішню кризу в нашій країні, що притаманно ідеології цієї партії.

Про це у Фейсбуці повідомила прессекретар Президента Юлія Мендель, передає Укрінформ.

"На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, ОПЗЖ вимагає імпічменту Президента. Такою ініціативою вони пробують внести розкол і спровокувати внутрішню кризу, що притаманно ідеології цієї партії", - написала вона.

За словами прессекретаря Президента, "насамперед рішення закрити пропагандистські медіаплатформи - колегіальне та широко підтримане українським суспільством".

Мендель відзначила, що колегіальне та справедливе рішення, яке було ухвалене РНБО щодо санкцій відносно кількох телеканалів та введене в дію указом Президента, є абсолютно законним і відповідає чинній Конституції та чинному Закону України "Про санкції".

"В основі цього рішення - конкретні пропозиції Верховної Ради та Служби безпеки про застосування санкцій. Було передбачувано, що ОПЗЖ намагатиметься врятувати активи одного зі співкерівників цієї політичної структури. Ми і не очікували, що ОПЗЖ почне опікуватись національними інтересами України та захищатиме Україну від пропагандистської агресії Росії. Очікувати на таке було би дивно. Тому розцінюємо заяви ОПЗЖ у відповідь на рішення РНБО про санкції як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури", - зауважила Мендель.

Вона підкреслила, що насправді в цьому випадку імпічмент - "це суто пропагандистська ініціатива, розрахована на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об'єднання суспільства".

"До речі, нагадаємо керівництву ОПЗЖ, яке було дотичне до влади України впродовж 30 років і яке, як чорт ладану, боялося такого інструменту, як імпічмент, що саме нашою політичною командою був ухвалений закон про імпічмент Президента. Але ми дали цей інструмент суспільству явно не для того, щоб його використовували, намагаючись допомогти Росії відновити пропагандистські інструменти в Україні", - уточнила речниця Глави держави.

Мендель акцентувала, що не варто ототожнювати свободу слова та свавілля пропаганди "і тим більше за гроші та в інтересах держави-агресора та окупаційних структур".

"Якщо ОПЗЖ хоче попіаритись з використанням теми імпічменту, то це їхнє право як політичної сили. Однак усе суспільство бачить, що вони просто використовують цю риторику та цей піар заради дуже цинічного та корисливого інтересу - порятунку активів однієї особи", - поінформувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого, глава політради партії ОТЗЖ Віктор Медведчук повідомив, що його партія проведе позачерговий з'їзд через рішення про введення санкцій проти народного депутата від цієї політичної сили Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОТЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

Станом на ранок 3 лютого, мовлення цих каналів припинено.

За словами прес-секретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а стосовно телеканалів - з їх фінансуванням із Росії.

Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данилов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає ніяких сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.