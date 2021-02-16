НАБУ відкриває дорогу в Україні російській вакцині - Степанов

Антикорупційне бюро відкриває дорогу в Україні російській вакцині "Супутник V". Про це на брифінгу 16 лютого заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр розкритикував порушення кримінального провадження НАБУ, у якому розслідується закупівля китайської вакцини від коронавірусу.

На його думку, йдеться про спробу зриву вакцинальної кампанії в Україні.

Це відкриває шлях до російської вакцини, яку нам так пропонують. Найближчим часом ви це побачите під час чергового нападу на мене, - заявив Степанов.

Міністр сказав, що МОЗ отримало звернення від НАБУ, яке вимагало документи щодо закупівлі вакцин.

Скандал щодо закупівлі вакцини Степанов вважає інформаційною війною.

Бачу, що комусь не подобається моя бортьба за медпрацівників, медицину. Не існує у вашому арсеналі зброї, яка змусила б мене відмовитися від цієї боротьби, - заявив Степанов.

Він також пов'язав порушення провадження із втратою довіри виробників вакцин.

Світ працює в умовах шаленого дефіциту вакцин. Всі борються за кількість доз, а подібні ситуації руйнують репутацію країни. Через інфоатаки ми почали отримувати сигнали щодо майбутньої співпраці, - розповів міністр.

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