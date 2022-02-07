НАБУ із САП затримали народного депутата Кузьміних

Національне антикорупційне бюро разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали народного депутата Сергія Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це НАБУ поінформувало у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 31 січня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних, якого 28 січня детективи НАБУ затримали на хабарі 558 тис. грн. За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в разі доведення вини Кузьміних повинен нести відповідальність згідно із законом.

Сам депутат звернувся до голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк та Арахамії з проханням про тимчасове виключення зі складу фракції з можливістю повернутися, якщо буде доведена його невинуватість.

Депутат уже набув статусу підозрюваного і має прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою. Однак, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Кузьміних проігнорував три виклики на заплановані слідчі дії.

Напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило Кузьміних в розшук через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.