Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом

Верховна рада ухвалила постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Документ під час позачергового засідання підтримали 279 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 2 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою No6154, на період дії карантину допуск у приміщення Верховної ради народних депутатів, працівників апарату, помічників- консультантів нардепів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин.

Також дозволений допуск у разі негативного результату тестування на COVID- 19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред'явлення документа.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці жовтня 2021 року не готові вакцинуватися від COVID-19 менше половини українців (43%). При цьому 36% опитаних заявили, що вже вакцинувалися (перше або друге щеплення), 18% сказали, що готові вакцинуватися.