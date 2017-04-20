Насиров-2. Зачем задержанием Мартыненко НАБУ накручивает рейтинг Лещенко

К сожалению, у Сытника не понимают, что выбранная тактика пиара вокруг громких дел и запугивания с помощью точечных ударов по отдельным персонажам, только подрывает доверие общества к борьбе с коррупцией

В ведомстве Артема Сытника объяснили: задержание бывшего народного депутата произошло в рамках расследования дела о поставках уранового концентрата по завышенным ценам. Речь идет о ГП "Восточный ГОК". Следствие считает, что интересам предприятия был нанесен ущерб в размере $ 17,28 млн. Сам Мартыненко уверяет, что обвинения против него сфальсифицированы лично Сытником. "Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", - утверждает политик. И обвиняет НАБУ в пиаре. Примерно в том же духе отреагировали на задержание соратника и в "Народном фронте". Там предупредили: Бюро надеется получить санкцию на арест Мартыненко с помощью одиозного судьи Соломенского суда Бобровника. Судебное заседание должно состояться завтра. Адвокаты бывшего депутата утверждают, что обвинения в адрес их клиента - абсурдны, поэтому они будут добиваться привлечения к ответственности фальсификаторов этого дела.

Собственно, другой реакции сторон никто и не ожидал. Решит ли суд держать Мартыненко под стражей, на самом деле не так уж и важно. Гораздо важнее политический компонент в этом деле, ведь Николай Владимирович - не просто экс-нардеп, но и человек, который является одним из столпов "НФ" и всей системы противовесов, выстроенной между членами коалиции.

Что мы видим сейчас, во-первых, кроме "фронтовиков", которые по понятным причинам защищают соратника, больше никто на это событие не отреагировал. Могло ли быть иначе? Вряд ли. В украинском политикуме понимают, что это дело политическое, однако становиться на защиту Мартыненко они не будут спешить. Главная причина - его подозревают в коррупции и "вписываться" здесь - не в пользу собственному рейтингу. В частности, ни Арсений Яценюк, ни Арсен Аваков, ни Андрей Парубий, ни Александр Турчинов своего слова пока не сказали. Скажут? Вопрос риторический. С другой стороны - Мартыненко это не очень поможет. Потому что существует еще одна проблема - недоверие общества к заявлениям политиков. Не только перечисленным, но и вообще. Здесь логика простая - если политики защищают политика, это лишь подтверждает правоту действий НАБУ.

Во-вторых, история с задержанием "фронтовика" очень напоминает другое громкое шоу - с Романом Насировым. Только без спецэффектов, потому что Мартыненко не стал прятаться по больницам от детективов Сытника. Вердикт по нему также, скорее всего, будет выносить Бобровник. Впрочем, сходство в другом - как и за Насирова, за Мартыненко никто воевать не хочет. На самом деле, это большая проблема нынешнего политического класса, представители которого в подобных ситуациях думают примерно так: хорошо, что на этот раз задержали не меня. Возможно, мы ошибаемся, но во время судебного заседания в зале суда вряд ли будет даже фракция "НФ" в полном составе. И как тут не вспомнить те времена, когда судили Юлию Тимошенко. Практически все оппозиционеры приходили, выступали, в эфирах стояли горой за своего лидера. Сейчас все совсем иначе. Поэтому НАБУ усиливает градус собственного пиара. А заодно - накручивает рейтинги Лещенко и подобным ему лицам.

Здесь речь не идет о том, что завтра все члены коалиции должны прийти в суд и сорвать заседание. Речь идет о другом - народные депутаты должны аргументировано объяснить обществу, что дело Мартыненко - действительно политическое. А НАБУ борьбу с коррупцией превратило в политическую технологию. Для себя и своих помощников с депутатскими мандатами. И никак иначе, ведь судебное будущее всех громких дел очень сомнительно. Как и по Насирову, так и по Мартыненко. Даже глава САП Назар Холодницкий неоднократно сетовал на то, что в НАБУ слишком много пиара. Каковым подменяют качество расследования. Поэтому обвинению очень сложно представлять эти дела в судах. И вовсе не потому, что судьи - продажные. Просто детективы халтурят. Поэтому и такие результаты.

Мы не защищаем отдельно взятых Насирова или Мартыненко. Вопрос в другом - эти две истории свидетельствуют о профанации борьбы с коррупцией. Все происходит по следующей схеме: кто-то кого-то обвиняет в коррупционных действиях, если в НАБУ принимают решение о полезности этого дела, дают ему ход. Под полезностью понимается информационный выхлоп от него. Затем вокруг расследования появляется тьма месседжей, особенно со стороны различных антикоррупционеров. В конце концов подозреваемого, а на самом деле просто заклейменного, арестовывают, через некоторое время он выходит под залог и дальше все затихает. Через некоторый период появляется новый фигурант, и все по-новому. То есть, после Мартыненко будет еще кто-то. А его дело, скорее всего, развалится в суде. Который к тому же продлится долго.

Игорь ПЕТРЕНКО