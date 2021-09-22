НАТО буде слабкіше без України, - Зеленський

Відповідну заяву політик зробив під час перебування в Нью-Йорку.

НАТО буде слабкіше без України в своєму складі. Про це повідомляє APnews з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Мені здається, що Україна не просто не в глухому куті сьогодні. Я вважаю, що Україна нарешті може спокійно говорити, що без такої держави як Україна, альянс буде слабкіше. І це буде вибір альянсу - чи хочуть вони мати потужний альянс, щоб захищати країни, особливо - маленькі, які, вступаючи в Північноатлантичний альянс, дуже вірили в такий захист ", - зазначив глава держави.

Згодом на зустрічі з главою блоку Йенсом Столтенбергом Зеленський заявив, що Україна повинна отримати чітку тимчасову перспективу щодо вступу в НАТО.

"Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, повинна бути чітка тимчасова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави залишається незмінним", - сказав гарант.