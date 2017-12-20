Нацгвардии позволили разгонять протесты бронетехникой

Кабинет Министров разрешил военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы, но запретил применять слезоточивый газ в толпе.

Такое решение приняли на заседании правительства 20 декабря, передают "Украинские Новости".

Правительство также утвердило правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военные Нацгвардии.

В этот перечень попали: резиновые и пластиковые палки, электрошокеры, наручники, служебные собаки и лошади, средства акустического и микроволнового воздействия, гранаты и боеприпасы светошумовой и дымовой действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.

Кроме того, разрешено использовать водометы и бронемашины без штатного вооружения. При этом водометы запрещено использовать, если температура воздуха ниже +10ºС.

Перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее 2 раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом.

После применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.

Запрещено применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах, а также наручники более, чем на 2 часа.

Запрещено бить дубинками по голове, шее, ключице, половых органах и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

В случае применения средств слезоточивого и раздражающего действия запрещено отстреливать их в толпе.

В Измаильском и Болградском районах Одесской области создадут новые подразделения Нацгвардии. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. "Одесский регион - очень сложный. Поэтому сегодня в реформировании Национальной гвардии это вносит изменения в характер работы на массовых мероприятиях, охране особо важных объектов, а также участия в обеспечении правопорядка в приграничных регионах", - отметил он.