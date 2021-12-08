НАЗК виявило в декларації Медведчука недостовірні відомості на рекордні 73 мільйони гривень

Медведчук не вказав вартість своєї земельної ділянки та маєтку на ній у Києві, землю в окупованому Криму, право на яку має його дружина, а ще вартість десяти автомобілів.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило в декларації нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука недостовірні відомості на 73 мільйони гривень. Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році.

Нардеп не вказав, скільки коштує його земельна ділянка площею понад 6 га у Києві, а також розміщений на ній маєток на 2,9 тисячі квадратів. Перевірка встановила, що земля коштує 29 мільйонів гривень, а будівлі на ній - 16 мільйонів.

Також він не вказав про землю в окупованому Криму, право користування якою має його дружина. Читайте також: "Схеми" отримали "унікальні креслення" маєтку Медведчука: шубосховище, церква та секретна кімната

У декларації відсутні відомості про вартість десяти автомобілів, чотири з яких належать Медведчуку (перші чотири у списку нижче), а шість - його дружині. Йдеться про: Mercedes-Benz Maybach S650 - 24 мільйони гривень; Mercedes-Benz Maybach S600 - 10,86 мільйонів гривень; Renault Duster - 500 тисяч гривень; Toyota Land Cruiser 200 - 1,1 мільйон гривень; BMW X5 - 3,58 мільйони гривень; Mercedes-Benz S500 4 Matic - 1,8 мільйони гривень; Bentley Continental GT - 1,64 мільйон гривень; Mercedes-Benz Vito - 1,08 мільйон гривень; Toyota Land Cruiser 200 - 1,05 мільйон гривень.

У НАЗК вказали, що відправили результати перевірки до Офісу Генеральної прокурорки. За недостовірне декларування на суму понад 4,5 мільйони гривень суд може призначити таку відповідальність: 68-85 тисяч гривень штрафу; 150- 240 годин громадських робіт; до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2021 року Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Його підозрюють у причетності до незаконного постачання вугілля з окупованих територій під час енергетичної кризи у 2014-2015 роках.

11 жовтня Медведчуку вручили клопотання про взяття під варту з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відмовив прокурорам у задоволенні клопотання, постановивши залишити Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня без внесення застави.

Зазначимо, 11 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та нардепу "ОПЗЖ Тарасу Козаку. Медведчук і Козак підозрюються у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму, який тимчасово окупувала РФ.

Перший епізод підозри стосується проєкту проти інформаційної безпеки України під назвою "Промінь". Другий епізод стосується розграбування національних ресурсів в Азовському морі. Третій епізод стосується подій серпня 2020 року, коли Медведчук нібито надіслав Козаку секретні дані про розташування, особовий склад і бойову підготовку прихованого військового підрозділу Збройних Сил України.

13 травня Печерський районний суд Києва постановив відправити Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

20 серпня Офіс генпрокурора завершив розслідування справ Медведчука та Козака і направив справу до суду.

"Детектор медіа"