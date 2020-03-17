Новим генпрокурором України стала Ірина Венедіктова

Верховна рада призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову.

Призначення Венедіктової підтримали 269 нардепів.

Так, президент Володимир Зеленський, виступаючи перед нардепами, вніс пропозицію про призначення Венедіктової главою Офісу генпрокурора.

"Ірина Валентинівна - відомий юрист, доктор юридичних наук, у минулому народний депутат, зараз виконує обов'язки керівника ДБР. Переконаний, що професійні і моральні якості кандидата дадуть можливість забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення корупції та ефективне розслідування гучних кримінальних справ", - зазначив глава держави.

Своєю чергою Венедіктова також виступила з трибуни Ради перед голосуванням за своє призначення.

"Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх... Все, що можна швидко і законно завершити - буде швидко і законно завершено", - зазначила претендент на посаду.