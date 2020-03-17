Новим генпрокурором України стала Ірина Венедіктова

17 марта 2020, 13:02
 Политика Источник: РБК-Украина
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Верховна рада призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову.

Призначення Венедіктової підтримали 269 нардепів.

Так, президент Володимир Зеленський, виступаючи перед нардепами, вніс пропозицію про призначення Венедіктової главою Офісу генпрокурора.

"Ірина Валентинівна - відомий юрист, доктор юридичних наук, у минулому народний депутат, зараз виконує обов'язки керівника ДБР. Переконаний, що професійні і моральні якості кандидата дадуть можливість забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення корупції та ефективне розслідування гучних кримінальних справ", - зазначив глава держави.

Своєю чергою Венедіктова також виступила з трибуни Ради перед голосуванням за своє призначення.

"Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх... Все, що можна швидко і законно завершити - буде швидко і законно завершено", - зазначила претендент на посаду.

Источник: РБК-Украина
 
 
 