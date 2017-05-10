Новый глава полиции Днепропетровской области - Виталий Глуховеря

Ректор университета внутренних дел Виталий Глуховеря возглавил Управление Национальной полиции Днепропетровской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко.

- В эти минуты в Днипре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского института внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области, - написал он.

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Заместителем по вопросам общественной безопасности станет боец батальона Днепр-1, начальник патрульной полиции Днипра, старший лейтенант Владимир Богонис.

Напомним, сегодня Глава МВД Арсен Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции Днепропетровской области Игоря Репешко и начальника полиции Днипра Андрея Бидыло.