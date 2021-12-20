ОАСК скасував порядок роботи комісії з відбору керівника САП

Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи щодо законності Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на обіймання адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК у понеділок, 20 грудня.

"За наслідком розгляду справи судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОАСК, таке рішення мотивоване тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі - Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на обіймання адміністративних посад у САП, була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку.

При цьому законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися, додали в суді.

"Відповідно, суд констатував наявність прогалини у законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП", - підсумували в ОАСК.

Зазначимо, це рішення ОАСК ще можуть оскаржити у Шостому апеляційному адмінсуді.

Нагадаємо, у жовтні ЄС та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника САП.

Посли G7 також очікують якнайшвидшого завершення процесу відбору керівника САП.