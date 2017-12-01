Обнародовано письмо главы УПЦ-КП на имя патриарха Кирилла с призывом принять решения для завершения "существующего противостояния"

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) архиепископ Евстратий (Зоря) обнародовал копию письма (от 16 ноября) главы УПЦ-КП Филарета (Денисенко) на имя главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и епископата РПЦ.

Как следует из фотокопии письма, размещенной на странице пресс-секретаря в Фейсбуке, в этом обращении речь идет, в частности, о желании "восстановить евхаристическое и молитвенное общение" и о призыве принять решения для завершения "существующего противостояния".

"Речь идет о том, чтобы РПЦ "вменила яко не бывшие" все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ-КП. То есть чтобы признала их недействительными с самого начала. Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют", - пояснил суть письма архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, это письмо написано по просьбе из Московского патриархата, чтобы "быть основанием на Соборе (Архиерейский Собор, проходивший в Москве 30 ноября - ИФ) восстановить возможность молитвенного единения". "К сожалению, эту возможность Собор отверг", - констатировал пресс-секретарь.

Он указал, что письмо написано "с дипломатическим желанием учесть "лицо" адресата, чтобы он мог сохранить его", но "адресат не пожелал учесть ничьи интересы, кроме собственных".

"Патриарх не имеет повода "каяться перед РПЦ", потому что он не виновен ни в чем из того, в чем его обвиняют. А прощать и просить прощения лично - обязанность каждого христианина. Патриарх Филарет как предстоятель Церкви является собратом всем другим патриархам и предстоятелям. Даже если они ведут себя не по-братски", - подытожил архиепископ Евстратий (Зоря).

В обнародованном письме (на русском языке) главы УПЦ-КП сказано: "Желая прекратить разделения и распри между православными христианами, восстановить евхаристическое и молитвенное общение, как это надлежит в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами, обращаюсь к Вам с призывом принять надлежащие решения, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию. А именно – вменить яко не бывшие все решения, в том числе о прещениях и отлучениях, вышеозначенному препятствующие".

Глава УПЦ-КП также выразил надежду на то, что "Богу содействующу, Вами будут приняты и все иные решения, вытекающие из этого и необходимые для блага Православия".

Кроме того, он пожелал приближения дня, когда "друг друга обнимем; скажем: "Братья!" и ненавидящим нас, всё простим ради воскресения". "И я, как Ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем", – заканчивается письмо главы УПЦ-КП.

Как сообщили ранее в четверг российские СМИ, на Архиерейском Соборе в Москве было заслушано обращение Филарета (Денисенко) от 16 ноября 2017 года якобы с просьбой простить его и вернуть в лоно канонической Матери-Церкви. В определении церковного форума говорится, что Собор "с удовлетворением воспринимает" это обращение "как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью".

Для ведения дальнейших переговоров Архиерейский Собор учредил комиссию, во главе которой поставлен глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

В свою очередь пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что патриарх Филарет никогда не обращался к РПЦ с просьбой о помиловании. Он пояснил, что глава УПЦ-КП не считает себя виновным в нарушении канонов по тем обвинениям, по которым его в 1997 году РПЦ предала анафеме.

Позднее на своей странице в Фейсбуке архиепископ Евстратий (Зоря) написал: "Коротко скажу: единственный диалог, который патриарх и УПЦ-КП хотят и готовы вести с РПЦ, - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской церкви".

В пятницу, 1 декабря, патриарх Филарет даст пресс-конференцию для СМИ.