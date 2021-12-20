Обрання керівника САП: на Банковій прокоментували рішення ОАСК і чекають на завершення конкурсу

Президент України, Офіс глави держави та вся владна команда очікують на успішне завершення конкурсу з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та не бачать підстав для затягування цього процесу.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі щодо конкурсу на посаду керівника САП, оприлюдненому на офіційному інтернет-представництві Президента.

«І Президент, і Офіс Президента, і вся владна команда очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу, так і загалом відбору керівника САП. Не бачимо підстав для затягування конкурсу», - зазначено у коментарі.

В ОПУ підкреслили, що позиція глави держави та Офісу Президента України щодо конкурсу для добору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є незмінною і вже неодноразово озвучувалась. «Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства», - зазначили там.

В Офісі глави держави також підкреслили, що побачили повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом одного з колишніх працівників НАБУ щодо процедурних аспектів проведення цього конкурсного відбору. «Але наголошуємо, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону. Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки стосовно такого рішення. Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія», - йдеться у коментарі.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов експрацівника Національного антикорупційного бюро Олександра Карєєва стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував 25 січня.

Після тестування на знання законодавства, загальні здібності, проходження поліграфа і співбесід на доброчесність на посаду керівника відомства і його заступника залишилося двоє претендентів - старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Кандидати пройшли практичне завдання і їх чекала лише фінальна співбесіда стосовно професійної компетентності.