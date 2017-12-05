Обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа" - источник

Обыск по месту жительства экс-председателя Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Киеве по поручению Генеральной прокуратуры Украины сопровождает подразделение Службы безопасности Украины "Альфа".

Об этом УНН сообщил информированный источник.

"Обыск по месту жительства Саакашвили происходит в сопровождении сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.