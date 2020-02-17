Офис генпрокурора опроверг, что украинских прокуроров отстранили от дела MH17

Офис генпрокуратура опроверг информацию, что украинские прокуроры были отстранены от расследования дела MH17 о катастрофе пассажирского самолета в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя", - отмечается в сообщении.

Там добавили, что на национальном уровне процессуальное руководство в этом производстве осуществляется девятью сотрудниками Офиса Генерального прокурора из департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Ранее о том, что украинские прокуроры были отстранены от расследования дела MH17 в результате переаттестации сообщило нидерландское издание NRC.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что произошла ротация украинских следователей. Он заверил, что это не повлияет на расследование дела MH17.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

"Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам - Куала-Лумпур", был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению "Боинга" MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс "Бук", из которого сбили малазийский "Боинг" в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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