Оксана Забужко резко высказалась о ситуации вокруг российской певицы Самойловой

Знаменитая украинская писательница прокомментировала запрет СБУ на въезд Самойловой в Украину

22 марта российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять РФ на Евровидении 2017, СБУ запретила въезд в Украину.

Известная украинская писательница Оксана Забужко поддерживает такое решение и считает, что все люди должны быть равны перед законом и отвечать за свои поступки так же, как и все остальные. Такое мнение она высказала в комментарии для Styler.

"Надавит на жалость"

"Я не знаю творчества Самойловой. Но если говорить о решении России отправить ее на песенный конкурс в Украине, то очевидно, что речь идет о чисто политтехнологическом ходе. Это ход, когда человека с инвалидностью сделали победительницей отбора совершенно безотносительно к ее творчеству и безотносительно ее личных качеств. Такое решение мне очень напоминает то, что в зековском жаргоне называют "надавит на жалость", - прокомментировала Забужко.

По словам писательницы, не надо забывать того факта, что за плечами Самойловой - криминальная история, связанная с незаконным пересечением границы и въезда во временно оккупированный Крым.

"Это та ситуация, когда человек нарушил украинские законы и незаконно пересекал территорию нашего государства, и такими своими действиями поддерживал аннексию Крыма. Она пела в оккупированном Крыму, а это означает, что запрет въезда - правильное решение. Я не вижу здесь ничего, над чем надо дискутировать", - подчеркнула Оксана Забужко.

"Самойлова - абсолютно такой же человек, как и все другие"

Как отметила писательница, активисты ежедневно отстаивают идею правового государства и каждый день борются за то, чтобы это стало действительностью. А правовое государство как раз и предполагает соблюдение прав людей с инвалидностью.

Соблюдение прав человека как раз и будет означать то, что лицо, нарушившее законодательство определенной страны, должно отвечать перед законом, подчеркнула писательница.

Интересно, что ранее организаторы Евровидения оставили за Украиной право самой определиться с тем, пускать на песенный конкурс Самойлову, отметив, что будут уважать решение Украины о возможном въезд российской певицы в нашу страну.

Однако некоторые эксперты уже заговорили о том, что запрет Самойловой ехать в Украину осудит Европа.

Однако Оксана Забужко мысли о возможной критике со стороны европейских стран не разделяет.

"Послушайте, Европа прекрасно знает, что такое права человека. Извините, но давайте будем взрослыми. Давайте наконец отойдем от "советского мира", где закон работает только "когда нужно", где меняют законодательство только под Януковича, а сейчас вот - под Самойлову. Поймите: все, закончился этот "советский" мир, все. Точка", - сказала она.

"Европа начинается там, где перед законом равны все"

По словам писательницы, нам давно нужно уже начать мыслить другими категориями.

"Ведь Европа начинается там, где перед законом равны все. Там, министра, который нарушает правила дорожного движения, останавливает полицейский и вручает ему уведомление о штрафе. И где министр платит этот штраф, несмотря на свою должность", - отметила Забужко.

В этом вопросе мало предмета для дискуссий и обсуждений, считает писательница.

"Не должно быть никаких смягчающих обстоятельств, чтобы человек избежал ответственности. А решение России отправить в Украину Самойлову - это грязная и циничная провокация", - подытожила Забужко.

Саму же трансляцию Евровидения Забужко смотреть не будет.

"У меня есть много других более интересных дел", - прокомментировала она.

Styler РБК-Украина