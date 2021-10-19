ОПЗЖ майже відібрала контроль над Харковом в Офісу президента - ЗМІ

Найбільше після Києва місто України практично втрачене для президента і партії "Слуга народу" й віддане в руки місцевої ОПЗЖ на чолі з Андрієм Спаським, пише видання "Телеграф" у статті від 18 жовтня. Портал нагадує, що 31 жовтня в Харкові відбудуться дострокові вибори мера, але незалежно від результату реальна влада в місті вже "практично повністю захоплена групою депутатів Харківської міської ради від партії ОПЗЖ, очолюваною Андрієм Спаським".

Автор статті Дмитро Романов зазначає, що Спаський контролює відносно невелику, але монолітну групу депутатів від ОПЗЖ у міськраді, яка стала його "золотою акцією".

"Без голосів цієї групи більшість у міськраді працювати не може, із цих позицій угруповання ОПЗЖ почало повзучу узурпацію влади. Зокрема, отримала під контроль важливі й украй привабливі з погляду "корупційної ренти" комунальні підприємства міста, а також низку органів виконавчої влади Харкова", - ідеться в матеріалі.

За інформацією журналіста, Спаський досягнув кулуарних домовленостей, що після дострокових виборів міського голови саме він обійме посаду секретаря Харківської міської ради, а основні портфелі в органах виконавчої влади міста отримають люди з групи ОПЗЖ. Романов пише, що ці домовленості "вже активно реалізують в.о. мера [Ігор] Терехов, деякі представники Офісу президента і група ОПЗЖ".

"Однак головне питання у всій цій історії - навіщо ОП іде на такі політичні угоди, які практично нівелюють вплив центральної влади в Харкові й віддають стратегічно найважливіший регіон прямим політичним конкурентам", - підкреслює автор.

Він вважає, що неважливо, чи йде на це Офіс президента через відсутність свого альтернативного сценарію для Харкова чи тому що це економічно обґрунтований крок бізнесменів з оточення президента України.

"Результат у такої політики Банкової буде лише один - поступовий і повний злив Харкова під повне управління і вплив ОПЗЖ із подальшим облаштуванням у стратегічному прикордонному регіоні "східного електорального ядра" для ОПЗЖ", - вважає журналіст і зазначає, що це виглядає "дивно". - З одного боку, РНБО запроваджує санкції, а правоохоронці висувають підозри з перспективою арешту головному лідеру ОПЗЖ Вікторові Медведчуку, а з іншого - представникам Медведчука буквально дарують прикордонний Харків.

У підсумку сьогодні ситуація виглядає так, ніби Офіс президента і партія "Слуга народу" не проводять жодної політики в Харківському регіоні, пише Романов.

"Офіс президента ніяк не координує дії влади в цьому регіоні, у "Слуги народу" немає власного кандидата на пост мера Харкова, що призводить до відсутності для центральної влади будь-яких перспектив у Харкові", - робить висновок журналіст.

Позачергові вибори мера Харкова проведуть 31 жовтня у зв'язку зі смертю Кернеса, який помер через ускладнення після COVID-19 у грудні 2020 року. До обрання нового міського голови обов'язки мера тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов, представник партії "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Кандидатами на посаду мера Харкова виборча комісія зареєструвала 13 осіб, троє з них відмовилися балотуватися.

Як пише KHARKIV Today, до списку 10 кандидатів увійшли: Віктор Величков (самовисуванець, 64 роки, пенсіонер), Михайло Добкін (самовисуванець, 51 рік, колишній народний депутат України), Дмитро Маринін (самовисуванець, 54 роки, аспірант), Аліна Мустафаєва (самовисуванка, 28 років, директорка ТОВ "Екокар"), Костянтин Немічев (самовисуванець, 25 років, голова обласної організації "Нацкорпусу"), Володимир Плетньов (Партія Шарія, 60 років, підприємець), Сергій Ряполов (самовисуванець, 30 років, безробітний), Олександр Скорик (партія "Європейська солідарність", 46 років, директор МК "М'ясний"), Ігор Терехов ("Блок Кернеса - Успішний Харків", 54 роки, секретар Харківської міськради), Денис Ярославський (самовисуванець, 39 років, юрист).

Голова партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко заявляв в інтерв'ю "Телеграфу", що його політсила не бачить сенсу висувати в Харкові кандидата на посаду мера і, найімовірніше, не підтримуватиме жодного з кандидатів.