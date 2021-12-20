Підозра Порошенку і є справжній державний переворот - адвокат

Адвокат п'ятого Президента України Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що "підозра", яку сфабрикували за вказівкою Офісу Володимира Зеленського незаконна і не має жодних правових підстав.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Він зазначив, про раніше вже передбачав саме такий перебіг справ і саме такий текст документа.

Ви пам'ятаєте ситуацію минулої п'ятниці, коли якісь люди, які охороні п'ятого Президента сказали, що вони блогери, спробували вручити йому повістку. Повістка була написана криво, вона не мала законної сили. Це була повістка про виклик на якусь слідчу дію сьогодні 20 грудня. Ілля Новіков Адвокат Петра Порошенка

Він наголосив, що це робилося для того, щоб зірвати поїздку Порошенка до Вселенського Патріарха і на конференцію до Варшави. Новіков також повідомив, що Генеральний прокурор Венедіктова екстрено пішла у відпустку сьогодні зранку, передавши свої повноваження в.о. Генпрокурора своєму заступнику Симоненку.

І Симоненко підписав ось цей документ. У нас є копія. Це повідомлення про підозру за статтями, що передбачають держзраду та сприяння терористичній організації на адресу п'ятого Президента України Петра Порошенка. Як ми розуміємо, всі вихідні в Офісі Генерального прокурора в керівництві відбувалося чи то перетягування сірника, чи якийсь жереб - вирішувалось хто буде тою людиною, яка підпише цю підозру. Абсолютно незаконну. Вона матиме найсерйозніші наслідки для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати. Ілля Новіков Адвокат Петра Порошенка

Він зауважив, що адвокати чекали такого фабрикування з боку Офісу Президента ще з вересня поточного року.

Документ для нас не став новиною, ми говорили про це у багатьох медіа, починаючи із вересня, а детально - з листопада цього року. В листопаді, коли було виписано підозру колишньому міністру енергетики Демчишину по такій самій статті - сприяння терористичній організації, ми говорили, що всюди в цьому документі, де написано "невстановлена особа зі складу вищого керівництва України", мається на увазі Петро Порошенко. Ілля Новіков Адвокат Петра Порошенка

За його словами, Зеленський таким чином відвертає увагу від скандалів зв'язаних з ним самим.

Ми абсолютно впевнені, що все це координується не з Офісу Генпрокурора, а з Офісу Зеленського. В його розумінні таку формулювання питання особливо під Новий рік може відвернути увагу суспільства від усього, що відбувається довкола нього і в його оточенні. Ілля Новіков Адвокат Петра Порошенка

Він підкреслив, що такі дії з боку Зеленського схожі на справжній державний переворот.

Я собі цю історію називаю олів'є-гейт. Це - скандал. Це справді державний переворот. Коли говорили про державний переворот 1 грудня, то був фейк, але державний переворот 20 грудня - це реальність. Ілля Новіков Адвокат Петра Порошенка

Замість зміцнення оборони Зеленський переслідує опозицію: заява "Європейської Солідарності" Нагадаємо, що за вказівкою з Офісу президента п'ятому президенту Петру Порошенку підписали підозру в держзраді у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.