Парубий анонсировал принятие Радой закона по Донбассу 16 января

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предполагает, что народные депутаты начнут первую пленарную неделю в 2018 году с принятия закона об обеспечении государственного суверенитета на оккупированной территории Донбасса.

"Я надеюсь и убежден, что мы следующую пленарную неделю - это будет, если я не ошибаюсь, 16 января - начнем с рассмотрения закона о деоккупации, об определении России агрессором", - сказал Парубий в ходе пленарного заседания в среду.

Он также подчеркнул, что принятие этого закона является "принципиально важным для украинского парламента".

Напомним, что законопроект No7163 был принят Радой в первом чтении 6 октября, "за" проголосовали 233 парламентария.

Законопроект обозначает ОРДЛО как временно оккупированную территорию, где вооруженные силы РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль из Российской Федерации. Военное присутствие Украины в Донбассе названо мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны. Руководство силовиками, которые задействованы в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.