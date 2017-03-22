Парубий досрочно закрыл заседание Рады из-за пустого сессионного зала

В среду, 22 марта, около 14:00 председатель Верховой Рады Андрей Парубий досрочно закрыл заседание парламента, пишет УНИАН.

Спикер парламента пояснил свои действия отсутствием народных избранников в сессионном зале Рады. Парубий побоялся дальше проводить заседание, так как депутаты сегодня должны были рассмотреть ряд законопроектов, которые составляют особую важность для социальной сферы. При этом предложение о завершении утреннего заседания Рады поступило сразу от нескольких глав фракций.

"У нас стоят социальные законопроекты, чтобы их не ставить под угрозу поступило предложение от нескольких глав фракций, чтобы направить (депутатов - ред.) на работу в комитетах", - сказал он.

Также председатель Рады пожелал дальнейшей плодотворной работы в комитетах и фракциях. Отметим, что согласно плану сегодняшнего заседания нардеп должны были приступить к этой работе после 16:00.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в 10:00 в сессионном зале парламента зарегисрировалось 345 народных избранников.