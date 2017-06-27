Парубий рассчитывает, что Рада 13 июля сможет снять неприкосновенность с 5 нардепов

Председатель Верховной Рады Украина Андрей Парубий рассчитывает, что в четверг, 13 июля, на последней пленарной неделе перед парламентскими каникулами украинский парламент сможет снять неприкосновенность с пяти народных депутатов, о чем просит Генеральная прокуратура Украины.

"На четверг последней пленарной недели мы можем вынести на рассмотрение эти вопросы, но, конечно, мы ожидаем решение комитета (регламентного - ИФ)", - сказал А.Парубий на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что в данном вопросе нельзя нарушать процедуру, предусмотренную законодательством. "Это может привести к тому, что любое решение и голосование Верховной Рады может быть обжаловано в суде и отменено", - сказал спикер.

Согласно календарному плану Верховной Рады, последняя пленарная неделя текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится с 11 по 14 июля.

Как сообщалось, вечером 21 июня пресс-секретарь председателя парламента Андрея Парубия Андрей Ковалев сообщил, что представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду и спикер направил их в регламентный комитет. По его словам, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").